Рисунок 589 и 590 помогите пожалуйста

Геометрия
Рисунок 589 и 590 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо просто измерить углы и все
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