Как зделать номер 479 по рускаму языку 5 клас

Русский язык
Как зделать номер 479 по рускаму языку 5 клас
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