Помогите решить задачу: На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год 5 420 кг молока. Три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?

Математика

Помогите решить задачу: На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год 5 420 кг молока. Три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?

Автор: Гость