Помогите решить задачу: На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год 5 420 кг молока. Три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?

Математика
Помогите решить задачу: На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год 5 420 кг молока. Три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5420*60=325200кг- получили всего молока 325200*(3/5)=325200/5*3= 195120кг-переработано на масло Надеюсь помогла! Удачи :)

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