Помогите решить задачу: На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год 5 420 кг молока. Три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?
Математика
Помогите решить задачу: На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год 5 420 кг молока. Три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было переработано на масло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5420*60=325200кг- получили всего молока 325200*(3/5)=325200/5*3= 195120кг-переработано на масло Надеюсь помогла! Удачи :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир
Вставь в текст пропущенные слова. Зона лесов находится___________ зоны тундры и заним??ет больше половины территории России. В этой зоне встречаю...
Математика