Вставь в текст пропущенные слова Зона лесов находится ......... зоны тундры и занима??т больше половины территории России. В этой зоне встречается три типа лесов: ........, ..........., леса и ............ леса. Лето в тайге н...

Окружающий мир

Вставь в текст пропущенные слова Зона лесов находится ......... зоны тундры и занима??т больше половины территории России. В этой зоне встречается три типа лесов: ........, ..........., леса и ............ леса. Лето в тайге намного ............, чем в тундре, но зимой температура бывает до -30 С. Чем дальше на ................, тем зимы короче. ............... в лесной зоне гораздо богаче ........... веществами, поэтому для .......... и развития растений достаточно не только тепла, но и .............. .

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