Болеют,болен,болезнью, коротышки, коротышкам разбор по составу ,указать часть ре??и
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Болеют,болен,болезнью, коротышки, коротышкам разбор по составу ,указать часть ре??и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болеют-глагол. болен-существительное болезнью-сущь. картошки-сущь. каротышкам-сущь
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