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Помогите пожалуйста с №5 (на фото).
Физика
Помогите пожалуйста с №5 (на фото).
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Гость:
Правильный ответ под номером 2 L=55+20=75 м s=35 м
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