Какое можно сделать слова по английский из этих букв tjeak
Английский язык
Какое можно сделать слова по английский из этих букв tjeak
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jaket - куртка (20 символов, чтоб было не слишком коротко)
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