Что означают слова современник племянник.

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Что означают слова современник племянник.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Племянник это сын брата или сестры современник это тот кто живет в одно время с кем-чем 
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