25 баллов Девочка прочитало 80% книги,ей осталось прочитать 120 страниц.Сколько страниц в книге?
Математика
25 баллов Девочка прочитало 80% книги,ей осталось прочитать 120 страниц.Сколько страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100-80=20%=0,2 2)120:0,2=600
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