252 памогите паж сразу спасибо
Русский язык
252 памогите паж сразу спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты знаешь что такое главные и второстепенные члены это подлежащие и сказуемое второстепенные члены это дополнение обстоятельство и определение я бы написала но мне это долго скажи пожалуйста В кокос ты в классе
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