СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! По условию задачи составьте функцию y=f(x). а) Сторон?? квадрата равна х(м).Чему равна площадь у(м²) этого квадрата? (х1=15, х2=0.7). б) В баке ёмкастью 400л содержится 6 л воды. Сколько литров ...
Алгебра
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! По условию задачи составьте функцию y=f(x). а) Сторон?? квадрата равна х(м).Чему равна площадь у(м²) этого квадрата? (х1=15, х2=0.7). б) В баке ёмкастью 400л содержится 6 л воды. Сколько литров воды (у) будет в баке через х секенд? (х1=2,х2=21).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) y=x^2 y1=x1^2=15^2=225 y2=x2^2=0.7^2=0,49 b)условие неправильно составлено, так как не сказано сколько литров за 1 секунду заливают в бак
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