СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! По условию задачи составьте функцию y=f(x). а) Сторон?? квадрата равна х(м).Чему равна площадь у(м²) этого квадрата? (х1=15, х2=0.7). б) В баке ёмкастью 400л содержится 6 л воды. Сколько литров ...

Алгебра

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! По условию задачи составьте функцию y=f(x). а) Сторон?? квадрата равна х(м).Чему равна площадь у(м²) этого квадрата? (х1=15, х2=0.7). б) В баке ёмкастью 400л содержится 6 л воды. Сколько литров воды (у) будет в баке через х секенд? (х1=2,х2=21).

Автор: Гость