Сколько надо сжечь каменного угля чтобы расплавить 500г льда взятого при -20С

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Дано m1=0.5 кг c=2100 Дж/кгград L=3,3*10^5 Дж/кг t1=-20 C t2=0 C q2=2.7*10^7 Дж/кг m2-? Q1+Q3=Q2 Q1-нагрев льда от -20 до 0С Q1=mc1*20=0.5*2100*2=21000 Дж=2,1*10:4 Дж Q3-плавление льда при 0С Q3=m1L=0.5*3.3*10^5=16.5*10^4 Дж Q2=(16.5+2.1)*10^4=18.6*10^4 Дж надо всего тепла Q2=m2q2 18.6*10^4=m2*2700*10^4=0.68*10^(-2)≈7г