В10коробак 5 бананов сколько в12
Математика
В10коробак 5 бананов сколько в12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 бананов в 12 коробках
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