Дима должен попасть на станцию в 18:00. К этому времени за ним должен приехать отец н?? автомобиле. Однако Дима успел на более раннюю электричку и оказался на станции в 17:05. Он не стал дожидаться отца и пошёл ему на встречу. ...
Математика
Дима должен попасть на станцию в 18:00. К этому времени за ним должен приехать отец н?? автомобиле. Однако Дима успел на более раннюю электричку и оказался на станции в 17:05. Он не стал дожидаться отца и пошёл ему на встречу. По дороге они встретились, Дима сел в автомобиль, и они приехали домой на 10 минут раньше рассчитаннjго времени. С какой скоростью шёл Дима до встречи с отцом, если скорость автомобиля была 60 км/ч?
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Гость:
Боже мой ты в каком классе как это вычислить не написано какое расстояние до дома!
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