Дима должен попасть на станцию в 18:00. К этому времени за ним должен приехать отец н?? автомобиле. Однако Дима успел на более раннюю электричку и оказался на станции в 17:05. Он не стал дожидаться отца и пошёл ему на встречу. ...

Математика

Дима должен попасть на станцию в 18:00. К этому времени за ним должен приехать отец н?? автомобиле. Однако Дима успел на более раннюю электричку и оказался на станции в 17:05. Он не стал дожидаться отца и пошёл ему на встречу. По дороге они встретились, Дима сел в автомобиль, и они приехали домой на 10 минут раньше рассчитаннjго времени. С какой скоростью шёл Дима до встречи с отцом, если скорость автомобиля была 60 км/ч?

Автор: Гость