Что значит коричневая стрелка Вставьте слово: Передача .......... веществ. (этот воп??ос внизу картинки, а круговорот озера сверху) справа сверху слово "окунь" и стрелка от окуня к "мёртвым организмам"

Окружающий мир

Что значит коричневая стрелка Вставьте слово: Передача .......... веществ. (этот воп??ос внизу картинки, а круговорот озера сверху) справа сверху слово "окунь" и стрелка от окуня к "мёртвым организмам"

Автор: Гость