Что значит коричневая стрелка Вставьте слово: Передача .......... веществ. (этот воп??ос внизу картинки, а круговорот озера сверху) справа сверху слово "окунь" и стрелка от окуня к "мёртвым организмам"

Окружающий мир
Что значит коричневая стрелка Вставьте слово: Передача .......... веществ. (этот воп??ос внизу картинки, а круговорот озера сверху) справа сверху слово "окунь" и стрелка от окуня к "мёртвым организмам"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научиться составлять схемы передачи вещества и энергии в природных экосистемах.Ход работы:1. Выбрать тип экосистемы (антарктические моря, саванна, австралийская степь, река умеренного климатического пояса).2. Из предлагаемых элементов составить цепь передачи вещества и энергии.3. Выбрать из предложенных вариантов "экологические эквиваленты", входящие в трофические цепи степных экосистем разных материков.

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