Послушай,прочитай транскрипцию и напиши слова.закончи предложения
Английский язык
Послушай,прочитай транскрипцию и напиши слова.закончи предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
London Vladimir New Yourk Moscow Great Britain Australia
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Fill in “some” or “any”. 1. There's _ milk in the fridge. 2. This bottle hasn't got _water. 3. My mother has got _ bracelets . 4. There are...
Физика
Определить индуктивное сопротивление катушки ХL,если ее индуктивность равна 4 Гн,?? частота переменного тока 1000 Гц.