213-(76+а)=56 86+(141-х)=350 57-у=19 m-235=248 У+98=162 (78+х)-64=59 (Х-273)+96=296
Математика
213-(76+а)=56 86+(141-х)=350 57-у=19 m-235=248 У+98=162 (78+х)-64=59 (Х-273)+96=296
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76+а=213-56 76+а=157 а=157-76 а=81 у=57-19 у=38 m=248+235 m= 483 y=162-98 y=64 78+x=59+64 78+x=123 x=123-78 x=45 x-273=296-96 x-273=200 x=200+273 x=473
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