Самка крокодила откладывает яйца на берегу в вырытую ею ямку. Укажите,что делает самка крокодила,когда из яиц вылупляются маленькие крокодилы

Биология
Самка крокодила откладывает яйца на берегу в вырытую ею ямку. Укажите,что делает самка крокодила,когда из яиц вылупляются маленькие крокодилы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти животные несколько напоминают очень крупных ящериц. На задних лапах у них перепонки, а хвост сплющен с боков. Крокодилы хорошо плавают и ныряют. Это крупные хищники длиной 1,5-7 м. Однако в воде, особенно в мутной, крокодилов увидеть трудно. Ноздри и глаза у них помещаются на небольших, возвышающихся над поверхностью головы бугорках. Поэтому крокодил может выставить наружу лишь ноздри и глаза, а сам целиком остается в воде. Это помогает ему схватывать иногда даже крупных животных, приходящих к воде на водопой. Но такая добыча достается крокодилу не часто - обычно крокодилы питаются различными водными животными, чаще всего рыбой. Самка откладывает яйца на берегу в вырытую ею ямку и сторожит кладку. Когда из яиц вылупляются маленькие крокодилы, она переносит их во рту в воду. Во время такого путешествия они выглядывают изо рта мамаши между зубами.Среди современных пресмыкающихся крокодилы имеют наиболее сложное строение. В частности, в легких крокодилов внутри много перегородок, а сердце, в отличие от всех других пресмыкающихся, четырехкамерное, хотя венозная и артериальная кровь, выходя из сердца, частично смешивается.Кожа у крокодилов покрыта очень толстыми щитками. Если их снять, получается кожа с очень красивым рисунком. Из нее изготавливают портфели, сумки, обувь. В некоторых странах, например на Кубе, крокодилов (миссисипского аллигатора) разводят в питомниках для получения ценной кожи.

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