Помогите в задачей писать написал 15л. за 8 дней. сколько понадобится написать 405 о. ??а 9 дней

Математика

Помогите в задачей писать написал 15л. за 8 дней. сколько понадобится написать 405 о. ??а 9 дней

Автор: Гость