Помогите в задачей писать написал 15л. за 8 дней. сколько понадобится написать 405 о. ??а 9 дней
Математика
Помогите в задачей писать написал 15л. за 8 дней. сколько понадобится написать 405 о. ??а 9 дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
405:15 = 27 частей по 15 л. 8*27 = 216 дней понадобится.
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