Решите систему уравнений методом ПОДСТАНОВКИ. а) {y=x+1} {x^2+2y=1} б){х^2+ху=5} {y+x=2} Нужно полное решение
Алгебра
Решите систему уравнений методом ПОДСТАНОВКИ. а) {y=x+1} {x^2+2y=1} б){х^2+ху=5} {y+x=2} Нужно полное решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) y=x+1 X^2+2y=1 x^2+2(x+1)=1 x^2+2x+2=1 x^2+2x=-1 x(x+2)=-1 x=-1 или x+2=-1 x=-3 Ответ; -1;-3 б)x^2+x(x+2)=5 x^2+x^2+2x=5 2x^2+2x=5 2x(x+1)=5 2x=5 или x+1=5 X=2.5 x=4 Ответ:2.5;4
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