Определить число и род существительных и прилагательных: а) после серьезной болезни; Б) под птичьим крылом; в) больной слон.
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Определить число и род существительных и прилагательных: а) после серьезной болезни; Б) под птичьим крылом; в) больной слон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серьёзной- женский род, единственное число, болезни- женский род,единственное число. Птичьим-средний род,единственное число,крылом-средний род ,единственное число Больной -мужской род,единственное число,сон -мужской род,единственное число
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