Определить число и род существительных и прилагательных: а) после серьезной болезни; Б) под птичьим крылом; в) больной слон.

Русский язык

Определить число и род существительных и прилагательных: а) после серьезной болезни; Б) под птичьим крылом; в) больной слон.

Автор: Гость