Составте тесты по роману "дубровский" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Литература
Составте тесты по роману "дубровский" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. почему дубровский сжог родительский дом? 2. зачем Дубровский забрал документы у Дефоржа? 3. из за чего он не сжог дом троекурова? 4. Дубровский обворовывал всех или только некоторых?
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