Составте тесты по роману "дубровский" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Литература
Составте тесты по роману "дубровский" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. почему дубровский сжог родительский дом? 2. зачем Дубровский забрал документы у Дефоржа? 3. из за чего он не сжог дом троекурова? 4. Дубровский обворовывал всех или только некоторых?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мешок какой мягкый звук
Ответить
Литература
Помогите заполнить таблицу о Стародуме примерами его слов из "Недросль" 1. Родосл??вная Стародума 2. Воспитание Стародума 3.на военной сложб...
Ответить
Математика
1)а:(8+5х)=6приа=108
Ответить
Математика
У Малыша и Карлсона было 12 плюшек. После того,как Карлсон сьел 3 штуки,а Малышу дали еще 5 штук, плюшек у Малыша и Карлсона стало поровну . Скольк...
Ответить
Обществознание
В чем выгода международной специализации?Плиззззззз
Ответить