У Малыша и Карлсона было 12 плюшек. После того,как Карлсон сьел 3 штуки,а Малышу дали еще 5 штук, плюшек у Малыша и Карлсона стало поровну . Сколько плюшек было у каждого из них первоночально? у Малыша? и Карлсона?
Математика
У Малыша и Карлсона было 12 плюшек. После того,как Карлсон сьел 3 штуки,а Малышу дали еще 5 штук, плюшек у Малыша и Карлсона стало поровну . Сколько плюшек было у каждого из них первоночально? у Малыша? и Карлсона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-3+5=14:2=7 било у каждого
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