Какова основная функция мышц? Если можно, то покороче.
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Какова основная функция мышц? Если можно, то покороче.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предназначены для выполнения различных действий: движения тела, сокращения голосовых связок, дыхания.Так же поддержания скелета чтобы человек или животное не упало)
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