Охарактеризован роль мышц и костей скеоета в организме

Биология
Охарактеризован роль мышц и костей скеоета в организме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кости скелета человека это пассивная часть опорно- двигательной системы. к ним крепятся мышцы- это активная часть. функция - опора и движение
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