В чем выгода международной специализации?Плиззззззз

Гость: Гость:

Для осуществления производства хозяйствующим субъектам страны всё более необходимы экономические ресурсы других стран.2. Само производство ориентируется на растущие рынки других стран, и продукт этого производства предназначен для продажи и потребления в других странах.3. Происходит объединение капиталов различных стран в деятельности самостоятельных хозяйствующих ячеек и при реализации совместных международных экономических проектов и программ.