В чем выгода международной специализации?Плиззззззз

Обществознание
В чем выгода международной специализации?Плиззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для осуществления производства хозяйствующим субъектам страны всё более необходимы экономические ресурсы других стран.2. Само производство ориентируется на растущие рынки других стран, и продукт этого производства предназначен для продажи и потребления в других странах.3. Происходит объединение капиталов различных стран в деятельности самостоятельных хозяйствующих ячеек и при реализации совместных международных экономических проектов и программ.
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