Помогите заполнить таблицу о Стародуме примерами его слов из "Недросль" 1. Родосл??вная Стародума 2. Воспитание Стародума 3.на военной сложбе отставка 4. Отношение к службе при дворе,к власти 5. Что он думает о крепостном...
Литература
Помогите заполнить таблицу о Стародуме примерами его слов из "Недросль" 1. Родосл??вная Стародума 2. Воспитание Стародума 3.на военной сложбе отставка 4. Отношение к службе при дворе,к власти 5. Что он думает о крепостном праве 6. Что он думает о подленной знатности 7.что он думает о воспитании молодого дворянина 8. Что он думает о добродеятеле и благонравии
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