8. Оксид алюминия взаимодействует с каждым из веществ: 1) медью и азотной кислотой 2) азотом и хлороводородом 3) оксидом калия и оксидом серы(VI) 4) гидроксидом кальция и сульфатом цинка

Химия

8. Оксид алюминия взаимодействует с каждым из веществ: 1) медью и азотной кислотой 2) азотом и хлороводородом 3) оксидом калия и оксидом серы(VI) 4) гидроксидом кальция и сульфатом цинка

Автор: Гость