8. Оксид алюминия взаимодействует с каждым из веществ: 1) медью и азотной кислотой 2) азотом и хлороводородом 3) оксидом калия и оксидом серы(VI) 4) гидроксидом кальция и сульфатом цинка

Химия
8. Оксид алюминия взаимодействует с каждым из веществ: 1) медью и азотной кислотой 2) азотом и хлороводородом 3) оксидом калия и оксидом серы(VI) 4) гидроксидом кальция и сульфатом цинка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3+3Cu=3CuO+2Al Al2O3+HNO3=Al(NO3)3+H2o ответ:1
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