Каким перефирическим нервам свойственна совокупность следующих функции: чувствительная,двигательная ,смешанная( спиномозговые, черепно мозговые, симпатические,парасимпатические)
Биология
Каким перефирическим нервам свойственна совокупность следующих функции: чувствительная,двигательная ,смешанная( спиномозговые, черепно мозговые, симпатические,парасимпатические)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответом будет мозговое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
8. Оксид алюминия взаимодействует с каждым из веществ: 1) медью и азотной кислотой 2) азотом и хлороводородом 3) оксидом калия и оксидом серы...
Математика
Математика
В магазине картофель расфасовали в 24 пакета: По 5кг и по 3кг вес всех пакетов по 5кг ??казалось равен весу всех пакетов по 3кг сколько получилась ...
Информатика