Каким перефирическим нервам свойственна совокупность следующих функции: чувствительная,двигательная ,смешанная( спиномозговые, черепно мозговые, симпатические,парасимпатические)

Биология
Каким перефирическим нервам свойственна совокупность следующих функции: чувствительная,двигательная ,смешанная( спиномозговые, черепно мозговые, симпатические,парасимпатические)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответом будет мозговое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
8. Оксид алюминия взаимодействует с каждым из веществ: 1) медью и азотной кислотой 2) азотом и хлороводородом 3) оксидом калия и оксидом серы...
Ответить
Математика
Помогите в задачей писать написал 15л. за 8 дней. сколько понадобится написать 405 о. ??а 9 дней
Ответить
Биология
Признаки празазитизма печечного сосальщика
Ответить
Математика
В магазине картофель расфасовали в 24 пакета: По 5кг и по 3кг вес всех пакетов по 5кг ??казалось равен весу всех пакетов по 3кг сколько получилась ...
Ответить
Информатика
Информация перестает быть объективной после
Ответить