На кондитерскую фабрику привезли 80 кг орехов. При обработке орехов отходы составили 27 кг 500 гр. Очищенные орехи расфасовавли в одинаковые пакеты и уложили в коробки : в первую коробку положили 30 пакетов , во вторую - 35 пак...

Математика

На кондитерскую фабрику привезли 80 кг орехов. При обработке орехов отходы составили 27 кг 500 гр. Очищенные орехи расфасовавли в одинаковые пакеты и уложили в коробки : в первую коробку положили 30 пакетов , во вторую - 35 пакетов, в третью - 40 пакетов . Сколько килограммов в каждой коробке

Автор: Гость