На кондитерскую фабрику привезли 80 кг орехов. При обработке орехов отходы составили 27 кг 500 гр. Очищенные орехи расфасовавли в одинаковые пакеты и уложили в коробки : в первую коробку положили 30 пакетов , во вторую - 35 пак...
Математика
На кондитерскую фабрику привезли 80 кг орехов. При обработке орехов отходы составили 27 кг 500 гр. Очищенные орехи расфасовавли в одинаковые пакеты и уложили в коробки : в первую коробку положили 30 пакетов , во вторую - 35 пакетов, в третью - 40 пакетов . Сколько килограммов в каждой коробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80 - 27.5 = 52.5 (кг) - чистый вес орехов. 2) 30 + 35 + 40 = 105 (пак.) - всего получилось пакетов. 3) 52.5 / 105 = 0.5 (кг) - в каждом пакете. 4) 0.5 * 30 = 15 (кг) - в первой коробке. 5) 0.5 * 35 = 17.5 (кг) - во второй коробке. 6) 0.5 * 40 = 20 (кг) - в третьей коробке.
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