Торговка, сидя на рынке, соображала: "Если бы к моим яблокам прибавить половину их ??а еще десяток, то у меня была бы целая сотня! Сколько яблок у нее было? Решение:

Математика
Торговка, сидя на рынке, соображала: "Если бы к моим яблокам прибавить половину их ??а еще десяток, то у меня была бы целая сотня! Сколько яблок у нее было? Решение:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 яблок было. половина 30 и еще 10 получиться 100
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