Торговка, сидя на рынке, соображала: "Если бы к моим яблокам прибавить половину их ??а еще десяток, то у меня была бы целая сотня! Сколько яблок у нее было? Решение:

Математика

Торговка, сидя на рынке, соображала: "Если бы к моим яблокам прибавить половину их ??а еще десяток, то у меня была бы целая сотня! Сколько яблок у нее было? Решение:

Автор: Гость