Что такое дополнение,определение, обстоятельство.(на какие вопросы они отвечают)
Русский язык
Что такое дополнение,определение, обстоятельство.(на какие вопросы они отвечают)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второстепенные члены предложения: 1.Определение. Отвечает на вопросы какой? который? чей?. В предложении подчеркивается волнистой чертой. 2.Дополнение. Отвечает на вопросы косвенных падежей существительных кого, чего? кому, чему? кого, что? кем, чем? о ком, о чем? Подчеркивается пунктиром. _ _ _ _3.Обстоятельство. Отвечает на вопросы как? каким образом? где? куда? откуда? когда? почему? отчего? зачем? с какой целью?... Подчеркивается точка тире_._._._.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in “some” or “any”. 1. There's _ milk in the fridge. 2. This bottle hasn't got _water. 3. My mother has got _ bracelets . 4. There are...
Физика
Определить индуктивное сопротивление катушки ХL,если ее индуктивность равна 4 Гн,?? частота переменного тока 1000 Гц.
Математика
Математика
Торговка, сидя на рынке,соображала:"Если бы к моим яблокам прибавить половину их д?? ещё десяток, то у меня была бы целая сотня!" Сколько яблок у н...