Что такое дополнение,определение, обстоятельство.(на какие вопросы они отвечают)

Гость: Гость:

Второстепенные члены предложения: 1.Определение. Отвечает на вопросы какой? который? чей?. В предложении подчеркивается волнистой чертой. 2.Дополнение. Отвечает на вопросы косвенных падежей существительных кого, чего? кому, чему? кого, что? кем, чем? о ком, о чем? Подчеркивается пунктиром. _ _ _ _3.Обстоятельство. Отвечает на вопросы как? каким образом? где? куда? откуда? когда? почему? отчего? зачем? с какой целью?... Подчеркивается точка тире_._._._.