Определить индуктивное сопротивление катушки ХL,если ее индуктивность равна 4 Гн,?? частота переменного тока 1000 Гц.

Физика
Определить индуктивное сопротивление катушки ХL,если ее индуктивность равна 4 Гн,?? частота переменного тока 1000 Гц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
RL=w*L=2*pi*v*L=6,28*1000*4=25120 Ом Что то у вас индуктивность очень большая.
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