Как решить 2корень7x+28x-3корннь700x номер3
Алгебра
Как решить 2корень7x+28x-3корннь700x номер3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2корень(7x) + корень(7х*4)-3корень(7х*100) = 2корень(7х) + 2корень(7х) - 30корень(7х) = -26корень(7х)
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