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254-X×X=29 ПОМОГИТЕ найти X
Математика
254-X×X=29 ПОМОГИТЕ найти X
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
254-x²=29 x²=254-29 x²=225 x=15, x=-15
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