Какое чувство труднее всего выразить без слов? объясни почему...
Обществознание
Какое чувство труднее всего выразить без слов? объясни почему...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бездарность ты не можешь это обеднить потомучто если у человека нету каких то сопособствий то ему трудно обеснить
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