Согласны ли вы с тем, что, реформы могли предотвратить революцию 1848 года, если да, то какие

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Да т.к. В 1847 г. во Франции разразился циклический экономический кризис, который вызвал резкое сокращение производства, потрясение всей денежной системы и острый финансовый кризис (золотой запас Французского банка упал с 320 млн. франков в 1845 г. до 42 млн. в начале 1848 г.), огромный рост государственного дефицита, широкую волну банкротств. Намного снизилась заработная плата рабочих, больших размеров достигла безработица в городах и в сельской местности; увольнения составили 20% занятых в угольной промышленности, 35% — в металлургической и текстильной. Положение народных масс было ухудшено еще и тем, что торгово-промышленному кризису предшествовали в 1845— 1846 гг. плохие урожаи, болезнь картофеля (сбор его упал почти вдвое), рост дороговизны. По всей стране прокатилась волна рабочих стачек и выступлений, во многих провинциях вспыхивали городские и сельские продовольственные волнения. К концу 1847 г. классовые противоречия во Франции крайне обострились. Развернутая буржуазной оппозицией банкетная кампания охватила всю страну: в сентябре — октябре состоялось около 70 банкетов с числом участников 17 тыс. человек. В условиях роста рабочего движения буржуазию страшила перспектива революции, в которой неизбежно должен был проявиться внутренний антагонизм самого буржуазного общества. Поэтому лозунг лидера «династической оппозиции» О. Барро «Реформа во избежание революции!» был с энтузиазмом подхвачен буржуазными политическими деятеля