Кто такая Нарспи,Сетнер, Тохтаман

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В деревне Сильби в доме состоятельного человека Михедера живёт девушка необыкновенной красоты, её имя также прекрасна как и она сама - Нарспи. В этой же деревне живёт со своей матерью возлюбленный прекрасной Нарспи - Сетнер, но он беден, им не суждено быть вместе. Нарспи сосватана за старого, но богатого самодура Тахтамана. В Симек (праздник аналогичный русскому Семику) у родника Нарспи и Сетнер договариваются бежать из деревни, но их подслуживает сплетница. Сваты в доме Михедера, Нарспи бросает в лицо жениха сважебное покрывало, но её против воли уносят со двора в дом будущего мужа. Несладко живётся бедной Нарспи в доме жадного мужа, который не даёт ей жизни. Сплетница рассказывает Тахтаману о сговоре Нарспи с Сетнером. Плетью злой муж наказывает несчастную супругу. Не в силах более терпеть унижение, Нарспи отравляет супруга! Возлюбленные встречаются в лесу. Родственники Тахтамана пришли в дом родителей Нарспи, чтобы отомстить за смерть родственника. Слышатся крики - родители Нарспи мертвы. Прибежавший на крики Сетнер падает, сраженный в спину топором.. . Прощаясь с миром и любимой, юноша проклинает этот злой мир. Не в силах выдержать горя, Нарспи кончает с собой.