Какие рельефообразующие процессы характерны для Крыма

География
Какие рельефообразующие процессы характерны для Крыма
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение литосферных плит
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