Сравните архитектуру Кносского и микенского дворцов
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Сравните архитектуру Кносского и микенского дворцов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравните http://all-worlds.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=650 http://enc-dic.com/history/Ahejskaja-Mikenskaja-Civilizacija-1973/
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