СРОЧНО! 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Дайте имя рыцарю. Опишите его внешность и характер. По возмо??ности используйте в описании известных вам лексические средства: синонимы антонимы омонимы
Русский язык
СРОЧНО! 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Дайте имя рыцарю. Опишите его внешность и характер. По возмо??ности используйте в описании известных вам лексические средства: синонимы антонимы омонимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя рыцаря Антоний Смертный. Характер: смелый, добродушный, благородный, справедливый. У него каштановые волосы до плеч, он высокий.
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