СРОЧНО! 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Дайте имя рыцарю. Опишите его внешность и характер. По возмо??ности используйте в описании известных вам лексические средства: синонимы антонимы омонимы

Русский язык

СРОЧНО! 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Дайте имя рыцарю. Опишите его внешность и характер. По возмо??ности используйте в описании известных вам лексические средства: синонимы антонимы омонимы

Автор: Гость