Устное сообщение про деепричастия!

Русский язык
Устное сообщение про деепричастия!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дееприча́стие — самостоятельная часть речи[1][2] или особая форма глагола[2] в русском языке, обозначающая добавочное действие при основном действии. Эта часть речи соединяет в себе признаки глагола (вид, залог, переходность и возвратность) и наречия (неизменяемость, синтаксическая роль обстоятельства). Отвечает на вопросы: что делая? что сделав?Дееприча́стие — самостоятельная часть речи или особая форма глагола[2] в русском языке, обозначающая добавочное действие при основном действии. Эта часть речи соединяет в себе признаки глагола (вид, залог, переходность и возвратность) и наречия (неизменяемость, синтаксическая роль обстоятельства). Отвечает на вопросы: что делая? что сделав?Примеры:«Рассказывая, она громко смеялась». «Стрела, пролетев, вонзилась в дерево». «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь» «Не окончив вуз, я должен был устроиться на работу». «Машина, промчавшись, оставила много дыма».

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