Описать внешность якубович леонид
Русский язык
Описать внешность якубович леонид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикольный смешной это характер а внешность староват, с усами морщины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
6. Пропионат натрия → этан → этен → 1,2-дибромэтан → этен → этанол 7. 1,2-дибромбута?? → бутен-1 → 2-хлорбутан → бутен-2 → 2,3-дибромбутан 8. 1...
Математика
Реши задачу составив уравнение сумма неизвестного числа и числа 390 равна произведению чисел 70 и 6 Найдите это число