6. Пропионат натрия → этан → этен → 1,2-дибромэтан → этен → этанол 7. 1,2-дибромбута?? → бутен-1 → 2-хлорбутан → бутен-2 → 2,3-дибромбутан 8. 1-хлорпропан → пропен → 2-хлорпропан → пропен → пропанол-2 9. 2-хлорбутан → бутен-...
Химия
6. Пропионат натрия → этан → этен → 1,2-дибромэтан → этен → этанол 7. 1,2-дибромбута?? → бутен-1 → 2-хлорбутан → бутен-2 → 2,3-дибромбутан 8. 1-хлорпропан → пропен → 2-хлорпропан → пропен → пропанол-2 9. 2-хлорбутан → бутен-2 → 2,3-дибромбутан → бутен -2 → 2-бромбутан 100 Баллов за решение lt;3 10. Пропан → пропен → 2-хлорпропан → пропен → полипропилен
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Гость:
Вот и все Цепочки лёгкие. )))
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