Площадь прямоугольного участка земли 1200м², одна из его сторон 40 м. Найдите периметр этого участка.
Математика
Площадь прямоугольного участка земли 1200м², одна из его сторон 40 м. Найдите периметр этого участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 1200:40=30(м) другая сторона потом (30+40)*2=140(м) периметр
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