Кыскыойынангиие курау 2клас
Қазақ тiлi
Кыскыойынангиие курау 2клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алақай қыс келді.Айналаның барлығы аппақ қар.Балалардың барлығы шана мен сырғанап мəз болып жүр.Қардан аққала тұрғызып бəрі қуанып жүр.
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