Найди два числа значение суммы ровна 20 а значение частного 3
Математика
Найди два числа значение суммы ровна 20 а значение частного 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+10=20 сумма 9-6=3 разность
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