Нарисовать картину к музыке Концерт №1 для фортепиано с оркестром (1 ч) Что именно ??исовать?
Музыка
Нарисовать картину к музыке Концерт №1 для фортепиано с оркестром (1 ч) Что именно ??исовать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ээээм, ниичего не поняла
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