Черта характерная для английского парламента и генеральных Штатов во Франции. Пе??вая состояли из представителей различных сословий 2 состояли из представителей крупных феодалов 3 не имели право утверждать новые налоги 4 состоя...
История
Черта характерная для английского парламента и генеральных Штатов во Франции. Пе??вая состояли из представителей различных сословий 2 состояли из представителей крупных феодалов 3 не имели право утверждать новые налоги 4 состояли из палаты лордов и палаты общин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монархическое правление!
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