Черта характерная для английского парламента и генеральных Штатов во Франции. Пе??вая состояли из представителей различных сословий 2 состояли из представителей крупных феодалов 3 не имели право утверждать новые налоги 4 состоя...

История

Черта характерная для английского парламента и генеральных Штатов во Франции. Пе??вая состояли из представителей различных сословий 2 состояли из представителей крупных феодалов 3 не имели право утверждать новые налоги 4 состояли из палаты лордов и палаты общин

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