Помогите составить краткий пересказ текста. Пожалуйста) ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ Как одвир??є метелями зима, а солнышко согреет землю и воды, собирается Даниил Коряк в своей лесной сторожке. Там он должен оберегать от бед целый лан лес...
Литература
Помогите составить краткий пересказ текста. Пожалуйста) ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ Как одвир??є метелями зима, а солнышко согреет землю и воды, собирается Даниил Коряк в своей лесной сторожке. Там он должен оберегать от бед целый лан лесной рассады: мелких дубков, что недавно еще спали в желудях, березок, кленочків, осичок i приземистых пушистых сосенок, похожих на ежей. Собравшись, отправляется в дорогу, позвав за собой малого, однако бедового рыжего, криволапого щенка Кузьку. I идут. За плечами у Даниила — мешок, в котором всякая-всячина, и ружье, на ногах поклеены большими кусочками (чтобы не протекали) резиновые сапоги, а на ремешке поверх старенького пиджака — кожаные сумки из патронами. И как трудно Даниилу нести свой мешок, старый, но несет, потому знает, что без всего того добра, что у него за плечами, в лесу, далеко от села, не проживешь. Данил рослый и долговязый, как аист, поэтому идет быстро. Зато Кузьці приходится бежать, пыхтя и высунув язык. В Кузьки неодинаковые уши, одно нашорошене, второе опали и болтается, как безжизненное, похоже, как Данилова шапка — одно ухо вверх, второе — вниз.. Дорога до леса низовая, где-не-где перелита наводнением, хоть и не глубоко: Даниилу можно перейдя, а Кузьці надо оббегать кружка, по сухом, если старый не возьмет его под мышку и не перенесет. Однако Кузьці больше нравится оббегать, потому что по дороге можно будет полаять на аистов, которые, словно саженями, измеряют шагами лужицы, ища поживы. Лес встречает Даниила, как отца: ветви словно расступается с тропы, чтобы он не вдряпнувся, пеньки словно отступают от нее, чтобы он не споткнулся. А солнышко просеивается сквозь молодые листья и цвет диких яблонь. Даниил возвращается к сторожке, насобирав дров, раскладывает костер. Дым от него поднимается вверх, и тогда кажется, будто все деревья цветут. Устав за день, Кузька ложится у костра, кладет голову на передние лапы и, не мигая, смотрит на огонь. А солнце садится за гору, медленно смолкают птички в лесу — заходит вечер.
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Лесное жизни Как одвирує метелями зима, а солнышко согреет землю и воды, собирается Даниил Коряк к своей лесной сторожке. Там он должен оберегать от всякого зла целый лан лесной рассады: мелких дубков, что недавно еще спали в желудях, березок, кленочків, осичок и приземистых пушистых сосенок, похожих на ежей. Собравшись, отправляется в путь, позвав за собой малого, однако бедового рыжего, криволапого песика Кузьку. И идут. За плечами у Даниила - мешок, в котором всякая-всячина, и ружье, на ногах поклеены большими заплатами (чтобы не протекали) резиновые сапоги, а на шнурке поверх старенького пиджака - кожаные сумки с патронами. И как трудно Даниилу нести свой мешок, старый, однако несет, потому что знает, что без всего того добра, что у него за плечами, в лесу, далеко от села, не проживешь. Даниил высокий рост и долговязый, как аист, поэтому идет быстро. Зато Кузьці приходится бежать, дыша и высунув язык. У Кузьки неодинаковые уши, одно нашорошене, второе опали и болтается, как неживое, похоже, как Данилова шапка - одно ухо вверх, другое - вниз.. Дорога до леса низовая, где-перелита наводнением, хоть и не глубоко: Даниилу можно перейдя, а Кузьці надо оббегать кружка, по сухому, если старый не возьмет его под мышку и не перенесет. Однако Кузьці больше нравится оббегать, потому что по дороге можно будет полаять на аистов, которые, словно саженями, обмеривают шагами лужицы, ища поживы. Лес встречает Даниила, как отца: ветви словно расступается с тропы, чтобы он не вдряпнувся, пеньки словно отступают от нее, чтобы он не споткнулся. А солнышко просеивается сквозь молодые листья и цвет диких яблонь. Даниил возвращается к сторожке, насобирав дров, раскладывает костер. Дым поднимается вверх, и тогда кажется, будто все деревья цветут. Устав за день, Кузька ложится возле костра, кладет голову на передние лапы и, не мигая, смотрит на огонь. А солнце садится за гору, постепенно смолкают птицы в лесу - заходит вечер.
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